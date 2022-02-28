На Кубани сотрудники ГАИ помогли спасти имущество в автосервисе при пожаре

Лейтенанты полиции Николай Кияницкий и Игорь Зималин Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Сотрудники ГАИ помогли спасти имущество во время пожара в автосервисе в Мостовском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, находясь на службе, лейтенанты полиции Николай Кияницкий и Игорь Зималин заметили пожар в одном из местных автосервисов и сообщили об этом в дежурную часть.

На место ЧП прибыли наряд отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому району и экстренные службы. В свою очередь, сотрудники ГАИ помогли организовать проезд спецтехники и выкатить оставленные на ремонт машины.

Владельцы автомобилей уже поблагодарили сотрудников ГАИ за оказанную помощь.