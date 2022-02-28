Сочи занял второе место в рейтинге по бронированию туров на майские праздники

Продолжительность отдыха упала на 7,3%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи стал одним из лидеров в туристическом направлении на майские праздники. А также туроператоры заметили повышенный спрос на раннее летнее бронирование.

В пятерку популярных направлений вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Гагра и Кисловодск. В Сочи средняя стоимость за одну ночь составила порядка 2900 рублей. Чаще всего туристы бронируют отель на 10 дней. В Ялте путешественники могут отдать за сутки 4300 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость одной ночи 3700. В Гагре -2700, а в Кисловодске – 2300 рублей.

В зимний период спрос на бронирование отелей в промежуток с мая 2022 года до конца лета вырос на 30% по сравнению с показателями в 2021 году.

- Чаще всего россияне стали бронировать отдых в Калининграде (+175%), Санкт-Петербурге (+144%) и Кисловодске (+117%), - подчеркивают эксперты Tvil.ru.

Стоимость проживания в отелях выросла на 8,2%. В связи с этим забронировать номер на семье из трех человек выйдет порядка 29500 рублей. При этом продолжительность отдыха упала на 7,3%.