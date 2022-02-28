На Кубани будут судить водителя, насмерть сбившего 13-летнего подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае перед судом предстанет мужчина, насмерть сбивший 13-летнего подростка. После случившегося водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ноябре 2021 года в Усть-Лабинском районе Кубани. Водитель проезжал на авто Hyundai Sonata по улице Веселой в хуторе Калининском. Превысив скорость, он сбил 13-летнего школьника, переходившего дорогу. После ДТП мужчина скрылся с места ДТП и спрятал машину около одного из учебных заведений.

Свидетелем аварии стал брат погибшего – он вызвал полицию и бригаду скорой. Подростка госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался. Тем временем водителя удалось разыскать и задержать.

- Мужчина признал вину в полном объеме. Расследование уголовного дела находилось на контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и руководства следственного управления. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.