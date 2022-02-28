XV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета завершился в Сочи

В Органном зале проходило несколько концертов в день. Фото; пресс-служба администрации Сочи

В 15 раз фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи. Мероприятие собрало десятки зарубежных и отечественных артистов начиная от звезд театров заканчивая знаменитыми музыкантами.

Вечером 27 февраля в Зимнем театре фестиваль закрылся гала-концертом. На одной сцене с Юрием Башметом и Всероссийским юношеским оркестром выступили солисты: Сергей Крылов с Италии – скрипка, Олли Мустонен с Финляндии – фортепиано и Иштван Вардаи с Венгрии – виолончель.

Многие зрители приехали с разных уголков страны в Сочи, чтобы посетить фестиваль.

- В Органном зале проходило несколько концертов в день, - заявила замглавы Сочи Елена Канюк. - И все они имели большой успех у зрителей.

На данный момент Юрий Башмет уже сейчас начал переговоры с артистами для 16-го Зимнего фестиваля искусств в Сочи.