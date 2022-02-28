Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 10:29

На Кубани 97% девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку

Ученикам предстояло выполнить четыре задания
Ангелина НАЗАРЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Устный экзамен проводят с целью допуска к ОГЭ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Устный экзамен проводят с целью допуска к ОГЭ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани накануне прошло итоговое собеседование по русскому языку. В краснодарском крае порядка 97% обучающихся 9 классов получили «зачет». Устный экзамен проводят с целью допуска к ОГЭ.

- Ученики выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монологическое высказывание по одной теме и диалог с экзаменатором-собеседником, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для тех, кто не смог получить «зачет», выделили дополнительный день для пересдачи – 9 марта.