5 лет условно дали застройщику за хищение более 13 млн рублей у дольщиков в Краснодаре

Мужчине назначили 5 лет лишения свободы условно Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре вынесли приговор застройщику, похитившему у дольщиков более 13 миллионов рублей. Мужчине назначили лишение свободы сроком на 5 лет условно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в 2015 году подсудимый вместе с братом вошли в состав компании – застройщика недвижимости. При этом они понимали, что строительство ЖК по проспекту 1 Лиговскому в Краснодаре, литер 1, 2, 3, 4 окончено не будет, т.к. деньги дольщиков направлены не на строительство, а на другие цели. Других источников финансирования у компании не было.

В результате дольщики пострадали на 100 миллионов рублей, дома достроены не были, а обязательства по договорам долевого участия в строительстве были не выполнены.

Деньги дольщиков обвиненный легализовывал через заключение фиктивных договоров купли-продажи участков – всего 7 292 640 рублей. Кроме того, он подписал фиктивный договор на проведение штукатурных работ общей суммой в 5 878 900 рублей, которые позже обналичил и потратил в собственных целях.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал, говоря о том, что делал все для того, чтобы достроить дома. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.