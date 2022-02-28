ККБ №1 приглашает доноров всех групп крови в Краснодаре

Для сдачи крови необходимо предварительно записаться.

Краевая клиническая больница №1 приглашает доноров всех групп крови в Краснодаре.

- В связи с возросшей потребностью использования компонентов крови для лечения пациентов приглашаем на кроводачу доноров всех групп крови, - разместили объявление медучреждение в соцсети Instagram.

Сдать кровь можно на 1 этаже в Центре грудной хирургии по улице Российской, 140. Дни и время приема – с понедельника по пятницу с 7:30 до 12:30.

Уточняется, что для сдачи крови необходимо предварительно записаться по номеру 8 (861) 252-87-54. С собой донор должен иметь маску и паспорт.

Перед сдачей крови необходимо выспаться и легко позавтракать, разрешены каши, хлеб, печенье, чай, фрукты, вода. Жирная пища запрещена.