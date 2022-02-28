В Сочи пенсионер до смерти забил знакомого

Обвиняемый задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи 70-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Пенсионер до смерти забил 37-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в феврале этого года в селе Черешня. Вечером мужчины выпивали в съемном доме. В какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда пенсионер набросился на собутыльника и не менее 30 раз ударил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После преступления фигурант позвонил хозяйке дома и рассказал о случившемся. Женщина вызвала полицию и бригаду «Скорой» - прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

- Обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.