За два года в ЮФО обнаружено более 20 тысяч нарушений закона и свыше 3,5 тысяч стихийных свалок. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Четыре свалки планируют ликвидировать на Кубани до 2024 года. Вопросы по рекультивации мусорных полигонов обсудили на заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове.

В частности, до 2023 года планируется убрать несанкционированную свалку в Славянском районе, до конца 2024 года - в Краснодаре, Анапе, и Горячем Ключе.

- По полигонам в Краснодаре и Славянском районе разработали проектную документацию по рекультивации, провели общественные обсуждения, получили экологическую экспертизу. Разработали проектную документацию для рекультивации свалок в Анапе и Горячем Ключе, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев. - До 14 марта планируется завершить общественные обсуждения.

Всего в течение двух лет в ЮФО обнаружено более 20 тысяч нарушений закона и свыше 3,5 тысяч стихийных свалок.

- Уже устранены более 2 тысяч, отметили на заседании.

Проверки в регионах проводят межведомственные группы.

- В ЮФО до 2025 года планируют ликвидировать и рекультивировать 17 свалок. Это улучшит качество жизни порядка 4 миллионов человек, - в свою очередь, отметил Владимир Устинов.