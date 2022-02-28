Благоустройство сквера в мкр Молодежном Краснодара начнут в 2022 году

В центре сквера запланирована площадь, где будут проводиться различные мероприятия. Фото: krd.ru

Благоустройство сквера в микрорайоне Молодежном Краснодара начнут в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, работы пройдут в сквере «Изумрудный». Здесь высадят новые деревья и кустарники, проложат тротуарные дорожки, оборудуют детские и спортплощадки, велодорожку и место для дрессировки собак. Всего на обновление территории направят 217,4 миллиона рублей краевых средств.

- Ширина центральной аллеи составит 8 метров. В центре сквера запланирована площадь, где будут проводиться различные мероприятия. В сквер оборудуют два входа, рядом организуют парковку и установят санитарные модули, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, сквер в Молодежном микрорайоне наименован на 28-м заседании городской Думы - название «Изумрудный» выбрали жители. Зеленую зону благоустроят на участке, ограниченном улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе.