Строительство гидрозащитных сооружений обойдется Краснодарскому краю в 850 млн рублей

На реках Кубани стоят 206 автоматических датчиков, которые постоянно измеряют уровень воды.

В Краснодарском крае в 2022 году будут построены гидрозащитные сооружения в Мостовском, Абинском и Крымском районах. На возведение сети водоотводных каналов с сопутствующей инфраструктурой из бюджета выделят 850 млн рублей. Об этих планах стало известно 28 февраля на заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове.

Как подчеркнул Устинов, с начала текущего года, в округе было зарегистрировано 39 ЧС техногенного и природного характеров. В основном это – пожары и подтопления. Первую волну паводков Краснодарский край уже пережил. Спасатели вместе с метеорологами контролируют ситуацию в горах, чтобы быть готовыми к началу таяния снегов, которые повлекут за собой подъем уровня воды в реках.

– На реках Кубани стоят 206 автоматических датчиков, которые постоянно измеряют уровень воды. Продолжается расчистка речных русел, идут работы по берегоукреплению на реке Дагомыс. Также для муниципалитетов планируем закупить дополнительно 10 насосных станций, чтобы в случае подтоплений быстро приступить к откачке воды, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Количество природных и техногенных пожаров на Кубани в 2021 году снизилось на 28%. В краевую противопожарную службу входят 38 частей, которые стоят на противопожарной защите 320 населенных пунктов. К 2030 году количество частей увеличится как минимум на восемь. На вооружении у пожарных современное оборудование – беспилотники и видеокамеры, с помощью которых мониторят обстановку в лесном фонде.