Мальчику со СМА из Краснодара сделают спасительный укол

После общественного резонанса Марка и его родителей пригласили на повторный консилиум.

Семья ребенка собрала 121 млн рублей, но 3 февраля комиссия отказала ему в постановке препарата Zolgensma даже за деньги благотворителей. После общественного резонанса Марка и его родителей пригласили на повторный консилиум в Российскую детскую клиническую больницу. Там ребенок прошел обследования и получил поддерживающую терапию. А 28 февраля врачи выдали заключение, в котором дали разрешение на постановку укола.

- Наверняка многие знают нашу историю в борьбе за заветный укол и как долго и тяжело мы к этому шли, поэтому в данном посте не буду описывать всю картину! Сегодня настал день X. Заключение положительное. О всех дальнейших действиях и новостях будем вас информировать, - рассказала мама Марка в соцсетях.

Пока не уточняется, будет ли препарат закуплен на деньги государственного фонда «Круг добра», который обеспечивает детей с редкими заболеваниями лекарставми, и это будут средства других благотворителей.