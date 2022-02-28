Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанцев за помощь беженцам Добасса

Гуманитарный груз из Краснодарского края в Ростовскую область отправляется регулярно.

С 20 февраля во всех храмах Краснодарского края начался благотворительный сбор вещей первой необходимости, продуктов питания и средств личной гигиены для беженцев из ДНР и ЛНР. Пункты приема гуманитарной помощи работают почти во всех муниципалитетах региона. Глава Кубани поблагодарил всех неравнодушных жителей края, кто откликнулся на чужую беду и предложил посильную помощь.

- Спасибо всем, кто подключился к этой важной работе, – волонтерам, казакам, отделениям «Единой России», нашей епархии. Жителям Донбасса нужна наша помощь и плечо поддержки, – обратился Вениамин Кондратьев к кубанцам в социальных сетях.

Гуманитарный груз из Краснодарского края в Ростовскую область отправляется регулярно.