Учеников музыкальной школы Краснодара научили создавать музыку с помощью искусственного интеллекта

Подобные занятия стали возможны благодаря всероссийскому проекту «Урок цифры».

Учащимся краснодарской школы искусств и казачьей культуры имени В.Г. Захарченко рассказали о том, как создавать музыку с помощью с искусственного разума. Впервые специалисты «Яндекса» провели открытый урок для школьников. С помощью комиксов, интерактивного тренажера и обучающих видеороликов, юные музыканты спорили кто лучший композитор – человеческий гений или интеллект машины.

Подобные занятия стали возможны благодаря всероссийскому проекту «Урок цифры», сообщили в администрации Краснодарского края.

Юные музыканты попробовали создать с помощью нейросетей простые мелодии, которые примут участие в конкурсе «Урока цифры».