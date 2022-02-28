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Общество28 февраля 2022 18:25

Учеников музыкальной школы Краснодара научили создавать музыку с помощью искусственного интеллекта

Всероссийский проект «Урок цифры» в кубанских школах искусств проходит в рамках национальной программы «Цифровая экономика»
Евгения ХАЛИКОВА
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Подобные занятия стали возможны благодаря всероссийскому проекту «Урок цифры».

Подобные занятия стали возможны благодаря всероссийскому проекту «Урок цифры».

Учащимся краснодарской школы искусств и казачьей культуры имени В.Г. Захарченко рассказали о том, как создавать музыку с помощью с искусственного разума. Впервые специалисты «Яндекса» провели открытый урок для школьников. С помощью комиксов, интерактивного тренажера и обучающих видеороликов, юные музыканты спорили кто лучший композитор – человеческий гений или интеллект машины.

Подобные занятия стали возможны благодаря всероссийскому проекту «Урок цифры», сообщили в администрации Краснодарского края.

Юные музыканты попробовали создать с помощью нейросетей простые мелодии, которые примут участие в конкурсе «Урока цифры».