Участие баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Кубке Европы приостановлено

Сколько продлится запрет, сейчас неизвестно. Фото: lokobasket.com

Участие баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Кубке Европы поставлено на паузу. В Евролиге приняли решение отстранить российских спортсменов от спортивных турниров. Сколько продлится запрет, сейчас неизвестно.

Также, еще 25 февраля стало известно, Евролига наложила вето на проведение домашних матчей в рамках Евролиги на территории России. Был отменен запланированный на 12 марта домашний матч ПБК «Локомотив-Кубань» с командой «Калев».

В эти же дни о своем решении расторгнуть трудовые отношения с кубанским баскетбольным клубом объявил Гинас Руткаускас, бывший вице-президентом «Локо» сначала с 2012 по 2014 годы, а после с 2019 и по 2022.