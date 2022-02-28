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Происшествия28 февраля 2022 18:28

Водитель элитного спорткара в Краснодаре спровоцировал массовое ДТП и сбил инспектора ДПС

Житель Московской области пытался сбежать, после того как устроил аварию
Евгения ХАЛИКОВА
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Проводится проверка. Фото: кадр из видео.

Проводится проверка. Фото: кадр из видео.

В Краснодаре 28 февраля водитель элитного автомобиля «Ford Mustang» переоценил свои возможности и устроил массовое ДТП в центре города, в котором пострадали два человека. Примерно в 18:00 мужчина двигался со стороны улицы Рашпилевской в сторону улицы Красной и при повороте не справился с управлением автомобиля.

- В результате он допустил столкновение с двумя автомобилями марок «Hyudai» и «Toyota», а также сбил стоящего на разделительной полосе островка безопасности инспектора ДПС, - рассказал подробности руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко.

Водитель «Ford Mustang» вместо того, чтобы остановиться, попытался сбежать с места аварии. Попытка была пресечена сотрудниками полиции, которым также пришлось оказывать первую помощь серьезно пострадавшим в ДТП коллеге и водителю автомобиля «Hyundai». Обоих увезли в больницу с тяжелыми травмами. Все детали чрезвычайного происшествия сейчас устанавливают следователи.