В Краснодарском крае психически больной избил сотрудницу полиции

Сотрудница полиции после задержания обратилась в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все случилось в станице Тбилисской Краснодарского края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина с обострившимся психическим расстройством избил старшего лейтенанта полиции.

В дежурную часть обратился отец нарушителя, который рассказал, что его сын стал неадекватно себя вести. Видимо, он полностью потерял контроль над своим разумом.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вместе с медиками хотели забрать мужчину в больницу. Но столкнулись с сопротивлением, - уточняет «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов. - Буйный мужчина несколько раз ударил по лицу 42-летнюю сотрудницу МВД.

36-летнего дебошира все-таки удалось скрутить, после чего его госпитализировали.

Позже выяснилось, что больной давно состоит на учете у психиатра. На данный момент он проходит лечение в Тбилисской ЦРБ.

- Сотрудница полиции также обратилась в больницу. У нее диагностировали ушиб мягких тканей лица и головы. Ей назначили амбулаторное лечение, - добавляет источник из правоохранительных органов.

Сотрудница МВД уже вернулась к службе.