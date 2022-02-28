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Здоровье28 февраля 2022 18:38

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 30 мая 2022 года

Соответствующее постановление уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым
Евгения ХАЛИКОВА
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В регионе сохраняются все ранее действующие ограничения.

В регионе сохраняются все ранее действующие ограничения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности до 30 мая 2022 года. То есть действующие противокоронавирусные ограничения сохранят свою силу ближайшие три месяца. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

- Согласно документу, на территории Кубани сохраняются все ограничения, которые действовали ранее. По-прежнему допускается посещение широкого перечня мероприятий и объектов кубанцами и гостями региона, достигшими 18 лет, только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или же при наличии справки перенесенном заболевании. Также подходит справка о медицинском отводе от вакцинации, - сообщили в администрации Краснодарского края.

В учреждениях и организация, которые не попали под постановление, по-прежнему должны придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.