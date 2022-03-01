Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 марта 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе 1 марта с 08:00 до 19:00 света не будет на улицах Витебская, Вологодская, Ленина, Мясникяна, Налбандяна, Черниговская, Петропавловская, Шиловская, Просвещения, Чкалова, Светогорская, Гараняна, Мира, Школьная, Ученическая, а также на переулках Ивовый и Прибрежный.

В Хостинском районе 1 марта будут лишены благ цивилизации обитатели улиц Измайловская, Саят-Нова переулка Мостовой и садовых товариществ «Изыскатель» и «Агроторг».

В Центральном районе работы повлекут отключение на улицах Роз, Воровского и на переулке зеленом.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в селе Вардане на улицах Тракторная, Космическая и в поселке Дагомыс на Батумском шоссе.