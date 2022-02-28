Дефицита продуктов и товаров первой необходимости в Краснодарском крае не предвидится

Несмотря на сложности с авиадоставками, поставки продукции идут в штатном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Краснодарского края сообщили, что жителям региона можно не бояться пустых полок в продуктовых магазинах. Дефицита продуктов, бытовой техники и товаров первой необходимости в регионе не предвидится. Сотрудники департамента потребительской сферы Кубани проводят мониторинг запасов товаров и цен. Информация актуализируется и анализируется ежедневно. За результатом проверок следят власти региона.

- Все группы товаров в магазинах Кубани есть в достаточном количестве, дефицит отсутствует, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на сложности с авиадоставками, поставки продукции идут в штатном режиме по альтернативными наземным путям. Если же кубанца обнаружили, что том или ином магазине завышены цены на жизненно необходимые товары, то они могут пожаловаться по телефону «горячей линии» краевого департамента потребсферы 8-938-501-45-45.