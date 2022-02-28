В Краснодаре сержант полиции подделал справку о больничном

Справка была оформлена с 12 января по 17 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Старший сержант полиции Андрей Волощенко (имя и фамилия изменены - Авт.) 21 февраля передал майору полиции справку о нахождении на лечении в Каневской больнице. В больничном была также подпись участкового врача. Но руководство в квитке усомнилось.

Во время проверки начальник позвонил в регистратуру медучреждения. Выяснилось, что сотрудник полиции за помощью к врачам не обращался. Да и справку о недельном больничном сержанту не выписывали.

- Было получено даже письменное объяснение от врача-терапевта, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохраниетельных органах. - Медик пояснил, что справку об освобождении полицейского от служебных обязанностей им не выдавалась, подпись ему не принадлежит.

Почему бездельничал целую неделю, Андрей Волощенко теперь будет объяснять в рапорте.