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28 февраля 2022 19:26

В Анапе годовалая девочка попала в реанимацию, когда выпила лосьон после депиляции

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии
Ангелина НАЗАРЧУК
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Был установлен диагноз: отравление химическим средством.

Был установлен диагноз: отравление химическим средством.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В скорую помощь поступило сообщение об ухудшении самочувствия годовалой девочки. Бригада врачей приехала на место вызова. Ребенку диагностировали отравление химическим средством. Как оказалось, малышка хлебнула лосьон после депиляции, который нашла у мамы в тумбочке.

Девочку незамедлительно госпитализировали. Ее сразу поместили в реанимацию.

- Состояние здоровья девочки стабильно тяжелое, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мать пациентки утверждает, что находилась у родных супруга. А в это время ее маленькая дочь выпила лосьон.