В Анапе годовалая девочка попала в реанимацию, когда выпила лосьон после депиляции

Был установлен диагноз: отравление химическим средством.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В скорую помощь поступило сообщение об ухудшении самочувствия годовалой девочки. Бригада врачей приехала на место вызова. Ребенку диагностировали отравление химическим средством. Как оказалось, малышка хлебнула лосьон после депиляции, который нашла у мамы в тумбочке.
Девочку незамедлительно госпитализировали. Ее сразу поместили в реанимацию.
- Состояние здоровья девочки стабильно тяжелое, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Мать пациентки утверждает, что находилась у родных супруга. А в это время ее маленькая дочь выпила лосьон.