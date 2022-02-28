В Анапе годовалая девочка попала в реанимацию, когда выпила лосьон после депиляции

Был установлен диагноз: отравление химическим средством. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В скорую помощь поступило сообщение об ухудшении самочувствия годовалой девочки. Бригада врачей приехала на место вызова. Ребенку диагностировали отравление химическим средством. Как оказалось, малышка хлебнула лосьон после депиляции, который нашла у мамы в тумбочке.

Девочку незамедлительно госпитализировали. Ее сразу поместили в реанимацию.

- Состояние здоровья девочки стабильно тяжелое, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мать пациентки утверждает, что находилась у родных супруга. А в это время ее маленькая дочь выпила лосьон.