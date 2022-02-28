18 депутатов Госдумы от Краснодарского края попали под санкции ЕС

16 депутатов Госдумы от Краснодарского края попали под санкции ЕС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди депутатов «Единой России» под санкциями оказались Евгений Первышов, Константин Затулин, Дмитрий Ламейкин, Наталья Костенко, Дмитрий Пирог, Николай Долуда, Светлана Бессараб, Сергей Кривоносов, Анатолий Вороновский, Иван Демченко, Сергей Алтухов, Алексей Езубов, Андрей Дорошенко, Дмитрий Лоцманов.

Есть в европейском санкционном списке и представители партии КПРФ – Николай Осадчий и Николай Харитонов, депутат от ЛДПР Юрий Напсо и представитель «Справедливой России» Дмитрий Гусев.

Не попали под санкции депутаты от «Единой России» Алексей Ткачев и Эдуард Кузнецов. Они не принимали участие в голосовании.

А за позицию «против» не попал член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

К слову, наложение санкций значит, что депутатам запрещен въезд или транзит через территорию ЕС. Их активы, если они имеются, заморожены в Европе.