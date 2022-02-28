В Сочи в ДТП с патрульной машиной ГИБДД погибли два человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: instagram.com/crim_in_all_sochi/

В Сочи в районе поселка Мирный в страшной автокатастрофе погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы. Как сообщили в ОМВД России по федеральной территории Сириус, по предварительным данным столкнулись два автомобиля - Geely MK и патрульный автомобиль Госавтоинспекции марки «Toyota Camry».

При столкновении два пассажира Geely MK получили тяжелые травмы, которые стоили им жизней, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас он в реанимации под надзором врачей. Еще трем пассажирам служебной «Toyota Camry» также потребовалась помощь медиков, на карете скорой помощи их доставили в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.