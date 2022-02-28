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Общество28 февраля 2022 20:01

В лесах Сочи появились тарантулы

Пауки-волки стараются не нападать на человека, но их укус опасен для аллергиков
Евгения ХАЛИКОВА
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Cамка тарантула лучистого с детенышами. Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.

Cамка тарантула лучистого с детенышами. Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.

Тепло «февральских окон» разбудило молодых тарантулов лучистых в сочинских лесах. Небольших серых и коричневых паучков сейчас можно заметить на лиственной подстилке, сообщают в пресс-службе Сочинского национального парка. Пауки-волки предпочитают ночной образ жизни и стараются избегать встреч с сородичами, которые обычно заканчиваются конфликтом.

- Тарантул лучистый мало распространен в нашем поясе, да и при встрече с человеком пытается укрыться. Поэтому увидеть его считается удачей для наших арахнологов, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Обычно, тарантулы лучистые не нападают на людей и считаются безопасными. Держаться подальше от них все же стоит аллергикам. Их яд способен вызвать зуд, покраснение или даже краткосрочную боль.