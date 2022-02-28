Мэр Краснодара поручил построить ливневую канализацию по улице Дмитриевская Дамба

Уже начались работы по инвентаризации дренажных каналов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Алексаненко поручил построить до конца 2022 года ливневую канализацию по ул. Димитриевская Дамба. Проект должен завершиться до конца 2022 года.

- Мы постоянно ликвидируем последствия после дождя и снега. Это происходит буквально каждый раз, когда выпадают осадки. К сожалению, Краснодар пока не может не может их отводить, - сказал глава города на аппаратном совещании в администрации Краснодара.

Уже начались работы по инвентаризации дренажных каналов. Они были построены в 80–90 годах прошлого века.

Кроме того, на совещании отметили, что необходимо иметь понимание, когда начнут происходить конкретные действия по строительству ливневой канализации.

Также сообщили, что в рамках строительства канализации по ул. Дмитриевская Дамба параллельно будет выполняться реконструкция канализационно-насосной станции по ул. им. Горького.