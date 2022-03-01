Погода в Краснодаре 1 марта 2022: весна на Кубань пришла с дождями

Дожди льют на Кубани

Весна на Кубань вернулась не с солнечной погодой, а вновь с осадками. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя не порадует высокими температурами – до 8 марта в Краснодаре и в крае ожидаются дожди.

- В первый день весны в краевой столице ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер восточной четверти 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 4 – 6 градусов тепла, днем – 8 – 10, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ухудшение погоды связано с воздействием Атлантического циклона с системой фронтальных разделов. Вплоть до праздничных дней в крае будут осадки, а в горах и вовсе прогнозируют снег.