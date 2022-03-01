Полицейские экстренно доставили в больницу потерявшего сознание пенсионера на Кубани

Полицейские помогли пенсионеру

Полицейские экстренно доставили в больницу потерявшего сознание пенсионера в Белореченском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, лейтенанты полиции Артем Ковбель и Сергей Перегородий находились на службе, когда к ним обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на ступеньках продуктового магазина без сознания лежит 82-летний мужчина.

Тогда сотрудники органов, положив пенсионера в автомобиль, экстренно доставили его в приемный покой Центральной районной больницы, где врачи оказали ему помощь. Сейчас жизни пожилого мужчины ничего не угрожает. Полицейские вовремя доставили его в медучреждение.