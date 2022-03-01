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Общество1 марта 2022 6:30

В Сочи 8 марта проезд в общественном транспорте для женщин станет бесплатным

На курорте продолжают ежегодную традицию
Светлана ОВДЕЙ
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Женщины будут ездить 8 марта в Сочи бесплатно

Женщины будут ездить 8 марта в Сочи бесплатно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницы и гостьи Сочи 8 марта смогут бесплатно проехать в общественном транспорте. В городе продолжают ежегодную традицию в Международный женский день. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Тelegram-канале.

- Не забываем о подготовке к Международному женскому дню. Соблюдая все антиковидные рекомендации, создадим атмосферу праздника во всем городе. И 8 марта по нашей хорошей традиции проезд в общественном транспорте для женщин сделаем бесплатным, - написал мэр Сочи.

Напомним, праздничную акцию ранее объявили в Сафари Парке Геленджика. Вход для женщин в праздничный день станет бесплатным.

А в краснодарском Сафари Парке акций в честь праздника не предвидится.