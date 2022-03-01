Больше восьми процентов вырос турпоток с начала года на Кубани

Край принял больше 800 тысяч туристов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 8,3% вырос турпоток с начала года в Краснодарском крае. Кубань в 2022 уже приняла почти 887 тысяч туристов. Итоги зимнего сезона озвучили в рамках курортного межведомственного штаба.

- Уже за первые месяцы видим увеличение туристского потока по сравнению с прошлыми годами. С начала года край посетило 886,5 тысяч туристов, что на 8,3% больше периода 2021 года и на 19% выше того же периода 2020 года, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что наиболее популярными направлениями стали Сочи, Анапа, Геленджик, Апшеронский и Мостовский районы.

Как отметил замглавы региона, во время прибытия туристов вновь наблюдались пробки на дорогах. Александр Руппель поручил организовать рабочую группу для разработки предложений по улучшению транспортной инфраструктуры курортов.

- Такие ситуации оперативно отрабатывались в ручном режиме – путем ограничения трафика, перевода светофоров в особый режим работы, организации парковок. Чтобы решить эту проблему окончательно, нам нужен системный подход, - отметил вице-губернатор.

Всего в Краснодарском крае туристов принимают 2065 средств размещения с вместимостью порядка 217 тысяч мест.