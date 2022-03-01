Более 1 млрд рублей на ветеринарную службу направят на Кубани в 2022 году

Ветслужбе увеличат финансирование

Более 1 миллиарда рублей на развитие ветеринарной службы направят на Кубани в 2022 году. Работу отрасли обсудили на совещании под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.

Как отмечено на совещании, в Краснодарском крае наблюдается благополучная эпизоотическая ситуация

- Проводим лабораторные исследования сельхозживотных на предмет особо опасных болезней, вакцинируем их. Для этого действуют 16 аккредитованных лабораторий. На реализацию профильной региональной подпрограммы в этом году выделен 1 миллиард 68 миллионов рублей, - отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Так, средства направят на ремонт ветучреждений, закупку лабораторного оборудования, лекарств, транспорта и повышение квалификации ветврачей, а также на набор молодых специалистов.