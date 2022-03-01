В Сочи ученики центра «IT-куб» выступают на Международных олимпиадах

Чтобы попасть на бюджетное место предстоит пройти большой конкурс. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Центр «IT-куб» по нацпроекту «Образование» открылся в Сочи еще в октябре 2020 года. Ученики показывают высокие результаты на региональных и федеральных конкурсах.

-А некоторые приложения от юных сочинских разработчиков уже можно установить на свой смартфон, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», девятилетний мальчик смогу создать «Компьютерную азбуку». С этим проектом он выступит на Международной олимпиаде по творческому программированию.

-Ребята постарше в Год экологии занимаются разработкой интересного приложения для одного из наших горнолыжных курортов, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

В Центре дети также изучают техническую часть. Например, разбирают компьютеры, изучают, что находится «внутри». Также ребята увлекаются робототехникой. Все они набирают базу знаний, которая в дальнейшем позволит им получить образование и работать по профессии, которая будет связана с IT.

На 1 марта 2022 года бесплатно в центре занимаются 450 человек. Чтобы попасть на бюджетное место предстоит пройти большой конкурс.

- Остаются только лучшие, те, кто планирует связать свое будущее с IT-технологиями, - заявил Алексей Копайгородский.

Прием заявок на обучение на следующий 2022-2023 учебный год начнется с 1 июня 2022 года.