Аварийный дом раньше срока расселили в одном из районов Кубани

Жильцов расселили

Аварийный дома раньше срока расселили в Курганинском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в новые квартиры из ветхого дома переехали 10 жителей поселка Первомайского. В настоящее время проводится переселение двух аварийных домов в Курганинске. До конца 2023 года здесь переедет 61 человек из 28 квартир.

- Курганинский район – участник этапа 2022-2023 годов адресной программы, но аварийный дом в поселке уже расселили раньше запланированного срока. Общая площадь жилья составила 135,6 квадратных метров - три помещения, - отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Напомним, в программе расселения участвуют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В прошлом году в новое жилье переехали более 350 человек в Сочи, Краснодаре, Армавире, Ленинградском, Северском, Крымском, Тихорецком районах.