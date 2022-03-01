Жителя Адыгеи подозревают в участии в деятельности экстремистской организации

Мужчина занимался запрещенной деятельностью, находясь в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении жителя Адыгеи возбуждено уголовное дело. Мужчина оказался причастен к участию в деятельности запрещенного в России международного экстремистского общественного движения

Как удалось узнать «КП» - Кубань», подозревавший знал, что на территории России с 17 августа 2020 года участие в данной экстремистской организации считается запрещенным. 32-летний мужчина публично высказывался в поддержку данного движения. Отбывая наказание в адыгейской тюрьме, он активно занимался запрещенной деятельностью.

- Он соблюдал «воровские правила» и демонстрировал свою приверженность к указанному движению среди своих сверстников, - уточняют правоохранители. - При этом житель республики отрицал общепринятые моральные принципы.

Более того, мужчина прославлял насилие, как метод получение желаемого. И пропагандировал вражду по отношению к сотрудникам органов власти и управления.

- Сейчас по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - заявили «КП» - Кубань» СК России по Республике Адыгея. - Расследование уголовного дела продолжается.