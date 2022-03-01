8 марта в Сочи Парке. Вход 500 рублей для милых дам

Празднично оформленные фотозоны, экстремальные и семейные аттракционы, шоу в дельфинарии и волшебное настроение – все включено в единых билет Сочи Парка.

Масленичные гуляния начинаются с 28 февраля, и до 6 марта в меню ресторанов и фудкорта – блины по старинным рецептам. Со 2 по 4 марта взрослые смогут приобрести билеты по цене детских, а 8 марта для прекрасных дам вход 500 рублей! Празднично оформленные фотозоны, экстремальные и семейные аттракционы, шоу в дельфинарии и волшебное настроение – все включено в единых билет Сочи Парка.

В сувенирной лавке можно найти подарки для любимых - стильные яркие свитшоты, кружки и много других интересных идей, а с 4 по 13 марта для покупательниц действует скидка 15%. Подарки ждут и в Аркадных играх: с 5 марта по 8 марта при покупке 25 жетонов каждому гостю подарят сувенир.

Напомним, ранее Сочи Парк включил двухчасовое посещение детского тренировочного центра Медведия в детский билет (для гостей от 107 см до 140 см).

Больше информации на sochipark.ru.

СПРАВКА «КП»

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, отель-замок Богатырь, детский тренировочный центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.