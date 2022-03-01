В Адыгее принимают меры против весенних подтоплений

Фото: официальная страница главы Адыгеи в Инстаграм.

На заседании под председательством полпреда Президента России в ЮФО Владимира Устинова обсудили вопросы состояния гидротехнических сооружений, берегоукрепления, расчистки русел рек. А также недопущения застройки в паводкоопасных зонах.

- Это та работа, которую мы ведем постоянно – для нашей республики угроза паводков очень актуальна, - сообщает «КП» - Кубань» глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По словам главы, в 2022 году планируется усовершенствование системы оповещения населения, определение границ подтопляемых территорий. Помимо этого, проведут капитальный ремонт защитных сооружений. А также расчистку русел рек.

Кроме того на заседании подняли вопрос подготовки региона к пожароопасному периоду.

- При поддержке федерального руководства продолжим совершенствовать республиканскую систему защиты от пожаров, - отмечает в своем инстаграм Мурат Кумпилов.