Развращавшего двух 9-летних девочек доставщика еды будут судить в Краснодаре

Материалы направлены в суд

В Краснодаре перед судом предстанет 25-летний местный житель. Его обвиняют в развращении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в декабре прошлого года обвиняемый, работая доставщиком еды, зашел в лифт одной из многоэтажек с двумя 9-летними девочками. В помещении парень совершал действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

После этого мужчина ушел, а девочки сообщили о произошедшем родителям.

Позже доставщика еды задержали. На период следствия он находился в заключении под стражей.

- Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.