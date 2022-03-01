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Происшествия1 марта 2022 9:07

Развращавшего двух 9-летних девочек доставщика еды будут судить в Краснодаре

Материалы направлены в суд
Светлана ОВДЕЙ
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Материалы направлены в суд

Материалы направлены в суд

В Краснодаре перед судом предстанет 25-летний местный житель. Его обвиняют в развращении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в декабре прошлого года обвиняемый, работая доставщиком еды, зашел в лифт одной из многоэтажек с двумя 9-летними девочками. В помещении парень совершал действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

После этого мужчина ушел, а девочки сообщили о произошедшем родителям.

Позже доставщика еды задержали. На период следствия он находился в заключении под стражей.

- Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.