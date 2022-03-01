6-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками на Кубани

Ведется следствие. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП с двумя легковушками произошло в Белореченском районе Кубани. В результате аварии пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне вечером в Белореченске. Предварительно 60-летний водитель за рулем ВАЗ-2106, двигаясь по «встречке», столкнулся с авто Lada-111930. За рулем второго автомобиля находилась 39-летняя местная жительница вместе с пассажиром-ребенком.

- В результате ДТП 6-летняя пассажирка Lada-111930, госпитализирована с травмами. Другие участники аварии не пострадали.Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.