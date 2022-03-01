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Общество1 марта 2022 9:38

В Сочи парке для женщин 8 марта вход будет стоить 500 рублей

Скидки для посетителей будут и на масленичной неделе
Ангелина НАЗАРЧУК
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Со 2 по 4 марта взрослые могут купить билеты по цене детских за 1 300 рублей, если будете приобретать онлайн.

Со 2 по 4 марта взрослые могут купить билеты по цене детских за 1 300 рублей, если будете приобретать онлайн.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международный женский день в Сочи парк будет проходить акция для представительниц прекрасного пола. Вход будет стоить 500 рублей.

- Празднично оформленные фотозоны, экстремальные и семейные аттракционы, шоу в дельфинарии и волшебное настроение - все включено в единый билет, - сообщает пресс-служба Сочи парка.

А в масленичную неделю с 28 февраля до 6 марта 2022 года в меню ресторанов и фудкорта будут традиционные блинчики по старинным рецептам. Со 2 по 4 марта взрослые могут купить билеты по цене детских за 1 300 рублей, если будете приобретать онлайн.

В сувенирной лавке с 4 по 13 марта для покупательниц действует скидка 15%. С 5 марта по 8 марта при покупке 25 жетонов каждому гостю подарят сувенир в Аркадных играх.

Отметим, детский билет считаются гости ростом от 107,1 до 140 сантиметров. А самые маленькие посетители (до 107 сантиметров) проходят в парк бесплатно.