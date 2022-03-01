Более 300 заявок на вакансии по программе «Земский учитель» поступило на Кубани

На 1 марта в крае получено 332 заявки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 300 заявок на вакансии по программе «Земский учитель» поступило в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Ежегодно мы строим и открываем новые школы, нарастает потребность в педагогах. Кадровый вопрос решаем и с помощью программы «Земский учитель» - за два года привлекли в сельские школы 159 педагогов. В этом году планируем закрыть 49 вакансий в 37 муниципалитетах, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Согласно программе, учитель прибывает в населенный пункт с населением до 50 тысяч человек и получает выплату – 1 миллион рублей. В то же время педагог обязуется отработать в учреждении 5 лет. Деньгами учитель распоряжается самостоятельно.

На 1 марта в крае получено 332 заявки, 50 учителей подали документы. Больше всего заявлений поступило от жителей Кубани, Новосибирской и Свердловской областей.

Заявки от кандидатов принимаются до 15 апреля на федеральном портале.