Глава Адыгеи рассказал о преобразованиях в республике

Глава региона подробно рассказал о построенных и отремонтированных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Фото: adygheya.ru

В республике идут масштабные преобразования по всем направлениям развития. За большинством проектов стоит партия «Единая Россия».

Глава республики, возглавляющий также региональное отделение "Единой России", принял участие в XXXIV конференции парторганизации.

Основной задачей партийцы ставят улучшение жизни каждой семьи и каждого жителя республики.

- Партия уже не раз доказывала свою эффективность, умение находить грамотные решения на самые острые вызовы -сообщает «КП» - Кубань» глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава региона подробно рассказал о построенных и отремонтированных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Отметил благоустройство общественных зон. Подчеркнул работу по улучшению социальной и обеспечивающей инфраструктуры в рамках социально-экономического развития республики.

Активное развитие ведется также в сфере туризма. Идет создание обеспечивающей инфраструктуры.За пять лет на эти направления выделено почти 3 млрд. рублей. Запущен проект по созданию экокурорта «Лагонаки».

- Преобразования идут практически во всех отраслях. За последние годы в регионе строятся школы и детсады, спортивные объекты; возводятся и ремонтируются объекты здравоохранения, дома культуры, детские школы искусств, – рассказал «Комсомольской Правде»- Кубань» Кумпилов. - благоустраиваются дворовые и общественные территории; ремонтируются автодороги».

Руководитель региона подчеркнул, что все это решается в рамках задач, поставленных Президентом России.