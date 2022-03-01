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Происшествия1 марта 2022 9:54

Два года колонии за нелегальную рыбалку грозит жителю Кубани

Ущерб от ловли составил около 80 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Будет суд

Будет суд

На Кубани перед судом предстанет мужчина за нелегальную рыбалку. Жителю Калининского района грозит до двух лет колонии, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый рыбачил с помощью запрещенной лесковой сети. Ущерб вот незаконной ловли составил около 80 тысяч рублей.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.