В День открытых дверей университет Ушакова принял более 1000 человек со всего края

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Родители абитуриентов отметили современное оснащение аудиторий, профессионализм преподавателей, серьезное отношение к дисциплине, но при этом - дружелюбную атмосферу. А дети восторженно осматривали классы и тренажеры, мечтая о том, что и они очень скоро начнут осваивать эту технику.

«Я с детства любил копаться в двигателях, разбирать, собирать. Поэтому уже давно определился, со специальностью, хочу быть судомехаником. Сегодня остался под большим впечатлением от университета, от тренажеров, особенно от тренажеров с 3D-визуализацией. Буду стараться хорошо сдать ЕГЭ и поступить!» - отметил один из абитуриентов Георгий Нефедов.

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Большой интерес вызвали и новые специальности вуза. «Кораблестроение и океанотехника» – это новая специальность, имеющая отношение к инженерии морского транспорта, конструированию объектов в сферах, связанных с береговым инженерным комплексом морского транспорта. В этом году 20 бюджетных мест мы набираем по экологии транспорта. Техносферная безопасность – приоритетное направление, которое развивается в рамках «зеленой энергетики» и, безусловно, будет всегда востребовано» - считает Евгений Хекерт (проректор ГМУ имени адмирала Ушакова, доктор технических наук, профессор).

Гости много вопросов задавали курсантам, спрашивали, не разочаровались ли в выборе профессии, в учебе, как было на первой практике, не подкачал ли уровень знаний английского языка? Искренне восторженные ответы ребят стали самой лучшей рекламой вуза и оценкой его репутации.