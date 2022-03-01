Жизни 4-летнего мальчика сейчас ничего не угрожает. Фото: рентгеновский снимок

Монетку из пищевода 4-летнего мальчика достали врачи в Туапсе. Ребенка доставили с инородным телом в эндоскопическое отделение ГБУЗ ТЦРБ №1.

Проведенный рентген показал монету в организме ребенка.

- Была проведена лечебная гастроскопия под эндотрахеальным наркозом, с целью эвакуации инородного тела без оперативного вмешательства. Лечебно-диагностическое исследование прошло успешно, - сообщил врач-эндоскопист ЦРБ Гор Саакян в Instagram-аккаунте.

Сейчас жизни 4-летнего мальчика ничего не угрожает.