Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 10:27

Монетку из пищевода 4-летнего мальчика достали врачи в Туапсе

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жизни 4-летнего мальчика сейчас ничего не угрожает. Фото: рентгеновский снимок

Жизни 4-летнего мальчика сейчас ничего не угрожает. Фото: рентгеновский снимок

Монетку из пищевода 4-летнего мальчика достали врачи в Туапсе. Ребенка доставили с инородным телом в эндоскопическое отделение ГБУЗ ТЦРБ №1.

Проведенный рентген показал монету в организме ребенка.

- Была проведена лечебная гастроскопия под эндотрахеальным наркозом, с целью эвакуации инородного тела без оперативного вмешательства. Лечебно-диагностическое исследование прошло успешно, - сообщил врач-эндоскопист ЦРБ Гор Саакян в Instagram-аккаунте.

Сейчас жизни 4-летнего мальчика ничего не угрожает.