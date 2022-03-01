Для людей с хроническими заболеваниями организован выезд врачей на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее в больницах возобновляется плановая госпитализация. Пациентов начнут принимать с 28 февраля. Напомним, ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки оказание первичной медицинской помощи в плановом режиме приостановили. Это сделали, чтобы сдержать распространение инфекции и не допустить всплеска заболеваемости.

По словам первого замминистра здравоохранения региона Максима Коробко, на сегодняшний отмечается снижение случаев заболевания коронавирусом.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на амбулаторном лечении сейчас находится около 7,5 тыс. человек, на стационарном - 758 человек. В отделении реанимации находится 22 пациента, из них на ИВЛ – 4 человека.

- Несмотря на значительный подъем заболеваемости в начале года в связи с распространением омикрона, мы не останавливали проведение углубленной диспансеризации для тех пациентов, кто перенес коронавирус в тяжелой и средней формах тяжести, - сообщил«КП» - Кубань» Максим Коробко. - На сегодняшний день уже более 500 человек прошли диспансеризацию и получают восстановительное лечение.

Для людей с хроническими заболеваниями организован выезд врачей на дом. А также дистанционная выписка рецептов и доставка лекарств.