Четыре снаряда времен войны обнаружили на Кубани

Их обезвредили

Четыре снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крымском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Об обнаружении снарядов в региональное отделение сообщил местный житель. Мужчина нашел боеприпасы в канаве после размыва грунт в хуторе Веселом. Прибывшие сотрудники Росгвардии определили 150-мм артиллерийский снаряд, пострадавший от сильной коррозии.

Три 82-мм минометные мины в этот же день найдены вблизи хутора Новоукраинского – снаряды обнаружили в русле реки Шибик дети.

- Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожены с соблюдением мер безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.