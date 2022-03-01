Наибольшее число заболевших установлено в Майкопе - 19610. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее за сутки выявили 300 новых случаев заболевания COVID-19. По последним данным, общее число заболевших составляет 44042.

В инфекционных больницах скончались три пациента. У двух женщин из Майкопа и Красногвардейского района, а также у мужчины из Майкопского района лабораторными исследованиями подтвердили коронавирус. Он и стал причиной смерти.

По муниципалитетам республики показатели разные. Наибольшее число заболевших установлено в Майкопе - 19610.

- Почти в три раза меньше случаев заражения в Тахтамукайском районе - 6116 и в Майкопском - 5793 , - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе.

В Красногвардейском районе зафиксировали 2574 случая коронавирусной инфекции. В Гиагинском и Кошехабльском районах показатели практически одинаковые - 2512 и 2474 заболевших.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1829, Адыгейске - 1561 и Шовгеновском районе - 1573.