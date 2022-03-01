Будет ли работать аэропорт Краснодара 3 марта 2022 года

Ограничения на полеты не коснулись воздушной гавани Сочи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, когда начнет работать аэропорт Краснодара. Он откроется не раньше 8 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба гавани.

Из-за спецоперации Вооруженных сил России на Донбассе воздушное пространство на юге России временно закрыто. Прежние ограничения действовали до 3:45 часов 2 марта.

Таким образом, аэропорт Краснодара не будет работать 3 марта 2022 года. Он закрыт как минимум до 8 числа.

Отметим, что ограничения на полеты не коснулись воздушной гавани Сочи. Она стала временным хабом, которые принимает тысячи пассажиров в сутки.