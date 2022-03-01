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Общество1 марта 2022 11:29

Будет ли работать аэропорт Краснодара 3 марта 2022 года

«КП» – Кубань» выяснила, будет ли работать аэропорт Краснодара 3 марта 2022 года
Алексей ГУК
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Ограничения на полеты не коснулись воздушной гавани Сочи.

Ограничения на полеты не коснулись воздушной гавани Сочи.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, когда начнет работать аэропорт Краснодара. Он откроется не раньше 8 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба гавани.

Из-за спецоперации Вооруженных сил России на Донбассе воздушное пространство на юге России временно закрыто. Прежние ограничения действовали до 3:45 часов 2 марта.

Таким образом, аэропорт Краснодара не будет работать 3 марта 2022 года. Он закрыт как минимум до 8 числа.

Отметим, что ограничения на полеты не коснулись воздушной гавани Сочи. Она стала временным хабом, которые принимает тысячи пассажиров в сутки.