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Происшествия1 марта 2022 11:49

Бывший инспектор Госавтодора закрыл глаза на нарушение и сел на скамью подсудимых в Адыгее

Ему дали штраф в 50 тысяч рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Суд вынес обвинительный приговор

Суд вынес обвинительный приговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее вынесен обвинительный приговор бывшему инспектору территориального отдела Госавтодорнадзора. Мужчина превысил свои должностные полномочия.

Его признали виновным в совершении преступления.

Следствием установили, что обвиняемый увел от административной ответственности коммерческую организацию обвиняемый. Были составлены документы не соответствующие действительности. В них было отмечено, что ответственность за контроль по движению тяжеловесных транспортных средств несет человек не имеющий никакого отношения к данной организации.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщило «КП»- Кубань» следственное управление по республике.