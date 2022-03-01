Бывший инспектор Госавтодора закрыл глаза на нарушение и сел на скамью подсудимых в Адыгее

Суд вынес обвинительный приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее вынесен обвинительный приговор бывшему инспектору территориального отдела Госавтодорнадзора. Мужчина превысил свои должностные полномочия.

Его признали виновным в совершении преступления.

Следствием установили, что обвиняемый увел от административной ответственности коммерческую организацию обвиняемый. Были составлены документы не соответствующие действительности. В них было отмечено, что ответственность за контроль по движению тяжеловесных транспортных средств несет человек не имеющий никакого отношения к данной организации.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщило «КП»- Кубань» следственное управление по республике.