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Общество1 марта 2022 11:55

Вениамин Кондратьев: семьям погибших военнослужащих выплатим по 2 млн рублей

Глава Кубани выразил соболезнования семьей капитана Александра Лысенко
Светлана ОВДЕЙ
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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким капитана российской армии

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким капитана российской армии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким капитана российской армии Александра Лысенко из Кавказского района.

- Наш земляк участвовал в специальной операции на Украине. Командир разведроты погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины. У него остались жена и двое детей, - говорится в сообщении Вениамина Кондратьева.

Также губернатор Краснодарского края сообщил, что его семьей будет оказана материальная помощь.

- Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих - участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей, - написал Вениамин Кондратьев у себя в Телеграм. - Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать.